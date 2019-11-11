Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Karadere Tüneli'nde inceleme yaptı

11.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 14:44

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu'nun 2055 yılına kadar içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla hazırlanan Karadere Projesi'ne ilişkin, "Bolu Belediyesi üzerine düşen çalışmayı yaparsa biz 3 ay içerisinde burayı bitiririz." dedi.

Metin, projenin Yedigöller Milli Parkı mevkisinde bulunan tünel bölgesinde incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Metin, Bolu'ya her geldiğinde Bakanlığın hizmet verdiği alanları ziyaret ettiklerini, vatandaşa hizmetin ulaştırılması noktasında yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini söyledi.

Karadere Projesi'nin 3,6 kilometrelik kısmını tünelin oluşturduğunu aktaran Metin, şunları kaydetti:

"Bu tünelin betonlama işlemi Bolu Belediyesi tarafından yapılacak. Yine bu hat üzerinde 1,9 kilometrelik hatta kamulaştırma işleminin yapılması lazım. O da belediye tarafından yapılacak. Dolayısıyla biz de bu hatta içme suyu tesisatımızı, hattımızın işlemini yapmış olacağız.

Tünelin işlev görmesi için içme suyu hattının döşenmesi için betonla kaplanması gerekiyor. Bolu Belediyesinden bu çalışmayı bekliyoruz. Bir an önce belediye ihalesini yapsın biz de işimizi hızlı bir şekilde devam ettirelim. İçme suyu hattını yaptığımız 9 kilometrelik bölümde de 1,9 kilometrelik kamulaştırma alanı var. Bunu da belediyenin yapması lazım. Şu ana kadar belediye bu konuda da adım atmış değil. Karadere suları konusunda Bolu Belediyesi üzerine düşen çalışmayı yaparsa biz 3 ay içerisinde burayı bitiririz. Bolu için taşın altına elimizi koyarız. Belediye başkanı olarak üstüme düşeni yapamıyorum, üstüme düşen görevi yerine getiremiyorum derse biz de Allah'ın izniyle bu görevi yerine getiririz."

Karadere Projesi için ödenek ayırmaya ve para göndermeye devam ettiklerini dile getiren Metin, "Bunun ilk dilimi olan 5,5 milyon lirayı hemen bakan yardımcısı olur olmaz buraya gönderdik. Bakanımız ödeneği imzaladı ve Bolu'ya verdiği sözü tuttu. Şimdi Tanju Özcan ve ekibinin sözünü tutmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Taşkın koruma tesisleri yapıyoruz"

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin, Bolu'da zaman zaman taşkınların meydana geldiğine işaret ederek, "Bu taşkınlarda da köylerimiz, mahallelerimiz ve tarım arazileri zarar görüyor. Bunları korumak için taşkın koruma tesisleri yapıyoruz. İhtiyaçların giderilmesi noktasında gayret sarf ediyoruz. Merkeze bağlı Çaygökpınar, Mudurnu ilçesi Elmacıkdere köyü ve Yeniçağa ilçesi Kilenli Deresi'nde taşkın koruma tesisi yapılacak. Bu yıl içerisinde ihaleleri yapılacak çalışmaların toplam bedeli 11 milyon lira. Bolumuza hizmete devam diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA