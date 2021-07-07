Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Valiliğimizi Ziyaret Etti
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Valiliğimizi Ziyaret Etti

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Valiliğimizi Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te geldi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'te geldi.

Birim Amirleri Toplantısı Toplantısının ardından Vali Osman Hacıbektaşoğlu'nu makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Tunç, ziyaret anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Siirt'te bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Tunç, bakanlık olarak tarım ve hayvancılık şehri Siirt'te tarımının geliştirilmesi için çalışmalar yapıyoruz. " dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyeli hakkında Bakan Yardımcısı Tunç'a bilgiler verdi.

Vali Hacıbektaşoğlu ve Bakan Yardımcısı Tunç Siirt'in tarımsal marka ürünleri üzerinde bir süre sohbet ettiler.

Valilik ziyaretlerini tamamlayan Bakan Yardımcısı Tunç, sektör temsilcileri ile 'Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Ziyarette, Bakan Yardımcısı Tunç'a Bakanlık Daire Amirleri ve Bakanlık Yetkilileri eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Valiliğimizi Ziyaret Etti - Haberler
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