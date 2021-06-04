Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan'da konuştu Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan'da konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan'da konuştu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu." dedi.

Ardahan Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Çıldır ilçesi Aşık Şenlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Ata Tohumu Kavılca Buğdayı Projesi"nin tanıtım programına katılan Işıkgece, burada yaptığı konuşmada, mevcut projelerle bölgelerin kıymetlendiğini belirtti.

Ardahan ve Kars'taki üreticilerin Kavılca gibi değerli ürünlere sahip olduğunu, bunların pazar bulmasıyla daha da kıymetleneceğine inandığını aktaran Işıkgece, şöyle konuştu:

"Bu ürünlerin pazara giden yolda hak ettiği değeri bulması çok önemli. Ürünün katma değerinin daha fazla olması ve çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını alması için farklı mesafeler almamız gerekir. İşimizi daha yukarıya çekmemiz gerektiğini hep gördüm. Bu bölgede birçok zenginliğin yanında Kavılca buğdayımız da gelecek kuşaklara aktarılması ve pazarda değerini mutlaka daha farklı bulması gereken bir ürün."

"Bu tür projelerle biyoçeşitliliğimizi koruyalım"

Bu buğday türünü, genç kuşaklara aktarmanın gayretinde olduklarını dile getiren Işıkgece, "Burada çıkan buğdayın ekmeği, Türkiye'deki her sofranın misafiri olacak. Tam da yapmak istediğimiz bu işte. Bu misafirlik, buradaki emeğin değer bulması açısından çok kıymetli. Bu projenin bir kere içinde ata tohumu başlığı var, bu çok önemli. Bu birçok zenginliği içeren bir projedir. Pandemi nedeniyle bu tür projelerin kıymetini bir kez daha anladık. Bu tür projelerle biyoçeşitliliğimizi koruyalım." diye konuştu.

Programa, Ardahan Valisi Hüseyin Öner ile diğer ilgililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

Stoltenberg: ''Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz'
Stoltenberg: "'Güney mahallemizi' istikrarlılaştırmak için NATO üyesi Türkiye'yle yakından çalışmayı sürdüreceğiz"
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan tutuklandı
FETÖ elebaşının akrabası Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, 'silahlı terör örgütü yöneticiliği'...
MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Adnan Menderes Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Şevval Sam Oğuzhan Koç Demet Akalın
Spor Ali Koç Enes Ünal Fatih Terim Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, Ardahan'da konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 19:21:55. #1.16#

title