Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Toplantısı Kuto'da Yapıldı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK), Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemi bilgilendirme toplantısı, Kuşadası Ticaret Odası Toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aydın İl Koordinatörlüğü uzmanları tarafından" IPARD II Programı" 3. başvuru çağrı dönemiyle ilgili sunum yapıldı, bilgi verildi.

252 milyon avro hibe verilecek çağrı döneminde;tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlara destek verileceği ifade edilerek, bu kapsamda süt, yumurta, kırmızı et ve kanatlı et üreten tarımsal işletmelere yüzde 40'dan yüzde 70'e varan oranlarda hibe desteği sağlanacağını belirtildi.

Su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, makine parkları, zanaatkarlık, yerel ürün işletmeleri, yenilebilir enerji yatırımları, arıcılık ve arı ürünleri ve bitkisel üretimin de yüzde 55 hibe ile destekleneceğinin belirtildiği bilgilendirme toplantısında, destek verilen kalemlerin genelinin makine ekipman alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve görünürlük harcamaları olduğu ifade edildi. - AYDIN