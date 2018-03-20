Tarım ve Hayvansal Ürünlerin Fiyatları Türkiye'de Belirlenecek"
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayata geçirilecek ürün ihtisas borsalarının Türk tarımı için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu borsalarımız ile tarım ve hayvansal ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde belirlenecek.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hayata geçirilecek ürün ihtisas borsalarının Türk tarımı için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu borsalarımız ile tarım ve hayvansal ürünlerinin fiyatları artık ülkemizde belirlenecek."dedi
Kaynak: Dunya.com