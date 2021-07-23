Tarım ve Hayvancılıkta Başkent Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

Çelebiler-Yazıbaşı Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 'Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi' açılışı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Çelebiler-Yazıbaşı Mera Islah ve Amenajmanı Projesi kapsamında 'Terfili İsale Hattı Hayvan İçme Suyu Tesisi Projesi' açılışı Sivas Valisi Salih Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.

Programda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, proje hakkında bilgi vererek ilimizin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olduğunu söyledi. Sivas'ın mera varlığının 830 bin hektar, ekilen tarım arazisinin 800 bin hektar olduğunu vurgulayan Yıldız, "Sivas, küçükbaş 745 bin, büyükbaş 415 bin hayvan varlığı ile Anadolu'nun parlayan yıldızı durumundadır. İlimizde ağırlıklı olarak meraya dayalı hayvancılık yapılmaktadır. Meraların etkin ve verimli kullanılması için ıslah edilmesi gerekir. Şu anda ilimizde 12 ilçede 200 bin dekar alanda mera ıslah çalışmalarını yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de bulunduğumuz Çelebiler-Yazıbaşı meralarıdır" dedi.

Hayvancılığı Artıracak Projeler Gerçekleştiriyoruz

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Sivas'ın turizm, sanayi ve tarım da kalkınabilir bir il olacağını vurgulayarak bu kapsamda tarım ve hayvancılık çalışmalarına da büyük ağırlık verdiklerini söyledi. Sivas'ın geniş bir coğrafyaya hakim olduğunu belirten Vali Ayhan, mera varlığı ile hayvancılık açısından oldukça büyük bir potansiyele sahibiz. Bu potansiyeli en iyi şekilde kullanmak adına hem hayvancılığı artıracak projeler hem de meralarımızı hayvancılığa en uygun hale getirecek projeler gerçekleştiriyoruz" dedi.

-751 Büyükbaş 350 Küçükbaş Hayvanımızın Temiz İçme Suyu İhtiyacı Giderildi

Hayvanların meralarda zengin ot kaynağına ulaşmasının yanında temiz içme suyunun da önemli olduğunu dile getiren Vali Salih Ayhan, "Çelebiler ve Yazıbaşı köylerinde toplam 26. 552 dekar mera varlığımız bulunmakta. Bugün hayata geçirdiğimiz proje ile 751 büyükbaş 350 küçükbaş hayvanımızın temiz içme suyu ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Yaptığımız sondaj ile çıkarılan su otomatik sistemlerle 45 sıvata ulaştırılmış olacak. Bu sayede hayvanlarımız içme suyu kaynaklarına ulaşmak için ekstra bir enerji tüketmek zorunda kalmayacaklar. Bu durum elbette verimlerini de olumlu şekilde etkileyecek" diye konuştu.

-Tarım ve Hayvancılıkta Başkent Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz

"Üreten Çiftçi Gelişen Sivas" vizyonu çerçevesinde çalışma yürüttüklerini belirten Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas'ın her karış toprağını sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık anlayışı ile kullanmak amacıyla projeler üretmeye ve hayata geçirmeye devam edeceğiz. Her bölgemizin ihtiyacını, üreticilerin önceliklerini analiz ederek spesifik projelerle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılıkta bir başkent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Çalışmalarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyor emeği geçen arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

4 km'lik Şebeke Hattı Güneş Enerji Sistemi ile Çalışıyor

Programın ardından köylülerle bir araya gelen ve sistemin hayırlı olmasını dileyen Vali Salih Ayhan, güneş enerji panellerini inceleyerek sistemin elektrik ve enerji açısından herhangi bir yük getirmeyeceğini söyledi. Güneş panelleriyle toplanan suyun terfi merkezine gittiğini belirten Vali Ayhan, "Oradan da 3 sulağa dağıtılmaktadır. Yaklaşık 4 km'lik bir şebeke hattı bulunmaktadır. Bu sistemden yaklaşık olarak 1500'e yakın hayvanımız faydalanmış olacak. Proje yaklaşık 550 bin TL ye mal oldu. Bereketli olsun. Çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Kaynak: Habermetre