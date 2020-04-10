Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yaşam ›› Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı - Haber
Münir Karaloğlu, Antalya, Yaşam

Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklarla, seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesinin yasak dışı olduğunu bildirdi.

10.04.2020 23:48 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:48
Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklarla, seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesinin yasak dışı olduğunu bildirdi.

Yeni tip Korona virüs(Kocid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller arasında Antalya'da yer aldı.

İçişleri Bakanlığınca hafta sonu 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin genelge valiliklere gönderildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da ilgili genelgeden iki konuya dikkat çekti.

Vali Karaloğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, " Bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasatında çalışacaklar ve seralarda çalışmak ve toplanan ürünlerin hallere getirilmesi yasak kapsamında olmayacaktır." ifadelerini aktardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi Haber
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar tekme tokat birbirlerine girdi
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi Haber
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hangi cezalar uygulanacak? Bakan Soylu yanıt verdi
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti Haber
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki harita arasındaki fark dikkat çekti
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik Haber
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haber
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 96 kişinin daha ölmesiyle sayı 908'e yükseldi
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
İstanbul Eczacı Odası Başkanı: İstanbul'da 7-8 meslektaşımız pozitif
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
Koronavirüs ile bu şekilde mücadele zor! Avcılar'daki Emekliler Parkı dolup taşıyor
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
19 tavuğu telef eden vaşak, ahırda mahsur kaldı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Son Dakika: İmamoğlu'nu tehditten tutuklanan zanlının ilk ifadesi: O göreve layık değil
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
Son Dakika: 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün başlıyor
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya 107 doktor koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Cahit Özkan Engin Altay Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Hadise Acun Ilıcalı Esra Balamir
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Türk Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Tarım ve hayvancılık sektörü yasak dışı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 01:05:54. #1.15#
title