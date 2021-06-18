Tarım ve Hayvancılık Şehri Burdur'da, Söktörün Sorun ve Taleplerinin Dile Getirildiği İl Tarım Orman Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı'nın katılımı ile gerçekleşen Burdur İli Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Akif Özkaldı'nın katılımı ile gerçekleşen Burdur İli Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısına katıldı. Ekonomisinin büyük bir bölümü süt üretimine dayalı hayvancılık faaliyeti ve hayvancılığı destekleyen bitkisel üretimden oluşan Burdur'da, sektörde yaşanan sorunların ele alındığı, taleplerin dile getirildiği değerlendirme toplantısı yapıldı. Bakan Yardımcısı Özkaldı'nın yanı sıra dört ilgili genel müdür yardımcısının katılımı ile gerçekleşen toplantıda, İlimizdeki tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren oda, birlik ve Sulama-Tarımsal Kalkınma Kooperatifi temsilcileri tek tek söz alarak sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik taleplerini dile getirdiler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonunda gerçekleşen toplantının başında Vali Arslantaş'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan Burdur'un tarım ve hayvancılık potansiyelini bütün yönleriyle ortaya koyan "Tarım Filmi" gösterildi. Gösterilen filmin ardından Vali Arslantaş, Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik ve Sayın Yasin Uğur konuşma yaptılar. Toplantının devamında Bakan Yardımcısı Özkaldı ve beraberinde yer alan dört genel müdür yardımcısı tarafından, sektör temsilcileri tarafından dile getirilen sorunlar ve talepleri yanıtladı. Sektör temsilcileri tarafından dile getirilen gübre, mazot, kaba yem gibi girdi maliyetleri ile süt fiyatları, iklimsel kuraklıklar dolayısıyla tarımsal sulamada yaşanan sıkıntıların görüşüldüğü toplantıda, sorunların çözümüne yönelik yapılması gerekenler değerlendirilerek, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca toplantının son bölümünde Burdur'da giderek artmaya devam eden örtü altı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve meraların kullanımı konuları da ele alındı. Toplantıya Vali Arslantaş'ın yanı sıra, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Salih Çelik, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Uğur Erdem, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker, Balıkçılık Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, ilgili kurum müdürleri, İlimizdeki tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren sektör temsilcileri, İl/İlçe Tarım Müdürlüğü yöneticileri katıldı.

Kaynak: Habermetre