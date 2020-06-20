HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar pazartesi açılacak

Dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar pazartesi açılacak
20.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:02

Dünyada tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından 22 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık desteği, Makine İhracatçıları Birliğinin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesinin iş birliğiyle düzenlenen sanal fuar, 22-26 Haziran'da 24 saat ziyaretçilerine açık olacak.

AgriVirtual fuarı, makine ve hayvancılık makineleri sektöründen 100'e yakın katılımcıyı dünyanın dört bir yanından alıcılarla bir araya getirecek.

Fuarda ziyaretçiler tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm gelişmeleri, "www.agrivirtual.com.tr" adresi üzerinden daha yakından görme ve gözlemleme fırsatını bulabilecek.

Sektöründe bir ilk olan fuar, katılımcılarla ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu gezme imkanı sağlanmasının yanı sıra, firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşmayla görüntülü görüşme olanağı da sunacak. Sanal fuar etkinliğinde web sitesi, 4 dilde kullanıcılara hizmet verecek.

Selçuk Üniversitesince yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen yazılım katkılarıyla tasarlanan AgriVirtual sanal fuarı, Türk mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin ulaştığı noktanın yakından izlenebileceği bir mecra olma özelliğini de taşıyor.

Yeni tip koronavirüs salgınının sosyal izolasyonu mecbur kıldığı dönemde Bakan Pekcan'ın talimatıyla başlatılan sanal fuar ve sanal ticaret heyetleri gibi öncü çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, söz konusu çalışmalarla ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Ekonomi
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı Ekonomi
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek Ekonomi
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli Ekonomi
Yargıtay'dan emsal karar: Senedin geçerli olması için imza yeterli
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Ekonomi
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi Ekonomi
Altının kilogramı 382 bin liraya yükseldi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Ziraat Bankası, bakanlıktan belgeli olan restoran ve kafelere 20 milyon liraya kadar kredi verecek
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
Rusya Merkez Bankası faizi tarihin en düşük seviyesine çekti
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
Mersin'de oynayarak üretim yapan Romanlar, ürünlerini dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Antalyalı çiftçi, 1966 model traktöre aldığı fiyatın 3 katı masraf ederek hayalini gerçekleştirdi
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Galericilerden araçlarını satmayı düşünenlere hayati uyarı: Parayı hesapta görmeden noterde imza atmayın
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 380,5 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Lgs Türk Milli
Şu an buradasınız: Tarım ve hayvancılık makineleri sektöründe ilk sanal fuar pazartesi açılacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:13:46. #1.14#
title