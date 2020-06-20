'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' 22 Haziran'da açılacak
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'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' 22 Haziran'da açılacak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada tarım ve hayvancılık makinaları sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan 'AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.

'Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı' 22 Haziran'da açılacak
20.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:14

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, dünyada tarım ve hayvancılık makinaları sektöründe ilk sanal fuar olma özelliğini taşıyan 'AgriVirtual-Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın açılışını gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; bakanlığın destekleri, Makine İhracatçı Birliği'nin organizasyonu ve Selçuk Üniversitesi'nin işbirliğiyle düzenlenen sanal fuar, 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında 24 saat ziyaretçilerine açık olacak. AgriVirtual fuarı, 100'e yakın makine ve hayvancılık makinaları sektöründe katılımcıyı dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla bir araya getirecek. Fuarda ziyaretçiler tarım ve hayvancılık sektöründeki tüm gelişmeleri, www.agrivirtual.com.tr internet adresine girerek, daha yakından görme ve gözlemleme fırsatını bulabilecek. Sektöründe bir ilk olan fuar, katılımcılar ile ziyaretçilere fuar alanını üç boyutlu olarak gezme imkanı sağlanmasının yan sıra firmaların ziyaretçileriyle anlık mesajlaşma ile görüntülü görüşme olanağı da sunacak. Sanal fuar etkinliğinde web sitesi 4 dilde kullanıcıların hizmetinde olacak. 


Kaynak: DHA

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