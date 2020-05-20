Tarım ve Hayvancılık Büyükşehir'le şahlanacak
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Tarım ve Hayvancılık Büyükşehir'le şahlanacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak" dedi.

Tarım ve Hayvancılık Büyükşehir'le şahlanacak
20.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:43

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Erzurum'da ekilmemiş bir tek dönüm tarım arazisi kalmayacak" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik olarak taşıdığı hassasiyeti, devasa büyüklükte tarım ve zirai aletler filosu kurarak gösterdi. Filodaki; silaj, ekim, taş toplama, pancar posası paketleme makinelerinden, taşıma römorkları, sıvı ve katı gübre dağıtma tankerlerine varıncaya kadar birbirinden farklı amaçlarla kullanılan zirai alet ve tarım makinelerini Erzurumlu üreticilerin hizmetine sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi, Erzurum'da tarım ve hayvancılığın adeta imdadına yetişti.

"Biz, Erzurum'a tarım ve hayvancılıkta yeniden cazibe kazandıracağız"

Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) işbirliğiyle kurulan devasa filonun tanıtımını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Biz, Erzurum'a tarım ve hayvancılıkta yeniden cazibe kazandıracağımızı ifade ederken, kuracağımız filodan bahsediyorduk. Kararlıyız; kurduğumuz filomuz sayesinde Allah'ın izniyle Erzurum'da ekilmemiş bir tek dönüm arazi bırakmayacağız" diye konuştu.

Erzurum'un tarım ve hayvancılık profili

Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden olan ÇETAŞ'a (Erzurum Çevre Temizlik, Ağaç, Peyzaj ve Enerji Tic. San. A.Ş.) ait sahada yaptığı filo tanıtımında, Erzurum'un tarım ve hayvancılık profilini de ortaya koydu. Erzurum'da 2,3 milyon dekarlık orman, 16 milyon dekarlık çayır mera ve 4,8 milyon dekarlık tarım alanının bulunduğu bilgisini veren Başkan Sekmen, Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki (ÇKS) arazi varlığının 292 bin hektar, yine aynı sisteme kayıtlı çiftçi sayısının ise, 35 bin olduğunun altını çizdi. Şehirdeki hayvansal işletme sayısının 56 bin, toplam tarımsal işletme sayısının ise, 72 bin olduğunu kaydeden Sekmen, Erzurum'daki tarımsal üretimin toplam değerinin ise, 6,5 milyar lira olduğunu açıkladı. Erzurum'daki toplam büyükbaş hayvan varlığının 827 bin 806, küçükbaş hayvan varlığının ise, 781 bin 694 olduğuna dikkati çeken Başkan Mehmet Sekmen, bu rakamlarla Erzurum'un Türkiye sıralamasında 2'nci olduğuna vurgu yaparak, "Bu rakamlar şunu gösteriyor ki; Erzurum'da çok muazzam bir tarım ve hayvancılık potansiyeli mevcut. Hal böyle iken bizlere de, bu potansiyeli değerlendirmek ve hem şehir, hem de bölge ve ülke ekonomisi için katma değere dönüştürmek düşer" ifadelerini kullandı.

Altyapı tamam, şimdi sıra üretimde

Erzurum'u tarım ve hayvancılığın merkezi haline getirme amacıyla bugüne kadar birbirinden farklı adımlar attıklarını anlatan Başkan Sekmen, hayvancılığa yönelik olarak şehrin dört bir yanında göletler inşa ettiklerini, bununla da yetinmeyip ilçelere canlı hayvan pazarları kurup hizmete açtıklarını, son olarak da Erzurum'da Orta Doğu'nun en büyük Canlı Hayvan Borsası'nı kurduklarını dile getirdi. Bu adımların her birisinin sektöre yönelik önemli bir altyapı hamlesi olduğunu ifade eden Sekmen, "Altyapımızı oluşturduk, şimdi de üretime geçme zamanı. Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde kurduğumuz tarım makineleri ve zirai aletler filosuyla çiftçilerimizin ve besicilerimizin her türlü ihtiyacını karşılayacak ve şehrimizde üretim seferberliği başlatacağız. Hasat yapacak olan çiftçilerimiz ihtiyaç duydukları tarım makineleri ve zirai aletleri filomuzdan temin edebilecek ve gönül rahatlığı içerisinde üretim yapabilecek. Hem zamandan, hem iş gücünden ve hem de verimden kazanacak" şeklinde konuştu.

Erzurum çitfçisi kendi otunu kendisi üretecek

Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi (DAP) işbirliğiyle yürüttükleri bu çalışma sayesinde Erzurum'da tarım ve hayvancılık faaliyetlerini aynı zamanda modernize de etmiş olacaklarını kaydeden Başkan Mehmet Sekmen, "Şehrimizde hayvancılık için kendi yemimizi artık kendimiz üretecek ve bununla birlikte Erzurum'da kaba yem ve ot borsasını kuracağız. Bundan sonraki süreçte Erzurum çiftçisi başka illerden ya da bölgelerden saman ya da ot ihtiyacını gidermek zorunda kalmayacak. Bu yörenin ot ihtiyacını da, kaba yem ihtiyacını da, yine bu yörenin çiftçisi kendisi üreterek giderecek. Erzurum'daki ekilebilir tarım arazilerinin tamamında üretim yapılmasını sağlayacak sahip olduğumuz potansiyeli kesinlikle katma değere dönüştüreceğiz. Tarım ve hayvancılığa dayalı sanayi, kısa, orta ve uzun vadede Erzurum ekonomisinin lokomotifi haline gelecek" ifadelerini kullandı.

İşte Büyükşehir'in 48 araçlık tarım filosu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin DAP Bölge Kalkınma İdaresi işbirliğiyle kurduğu 48 araçlık Tarım Makineleri ve Zirai Aletler Filosu, şu ekipmanlardan oluşuyor: "10 adet çift sıralı sıra bağımsız silaj biçme makineleri, 20 adet silaj taşıma römorku, 6 adet 6 sıralı baltalı gübreli pnömatik ekim makineleri, 2 adet taş toplama makinesi, 1 adet taş kırma makinesi, 1 adet bir tonluk yaş pancar posası paketleme makineleri, 1 adet 50 kilogramlık silaj paketleme makineleri, 1 adet 10 tonluk sıvı gübre dağıtma tankeri, 1 adet 6 tonluk katı gübre dağıtma tankı, 1 adet patates hasat makineleri, 1 adet patates eleme boylama makineleri, 1 adet rotavatör ve 2 adet de traktör." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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