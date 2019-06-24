Kütahya'nın Altıntaş ilçesi pınarcık köyünde gerçekleştirilen halk toplantısında, köyden kente göç sorunları ve devam eden altyapı çalışmalarının konuşulduğu bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının daire amirleri ile Pınarcık Köyü'nde ikamet eden vatandaşlar katıldı.

Köy halkının istek ve sorunlarının birebir dinlediği toplantıda, bölgede hayvancılık ve tarımı geliştirmek için yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Köyden kente göçün önlenmesi için Pınarcık ve diğer tüm köylerde tarım ve hayvancılığın devletin verdiği desteklerden yararlanarak geliştirilmesi en önemli sorunlarımızdan biridir. "Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi programı" köyden kente göçü önler. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir. Genç çiftçi projesi konusunda köydeki gençlerimizin iş sahibi olması konusunda çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Kaymakam Arcaklıoğlu, daha sonra Pınarcık köyünde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek köy muhtarından bilgiler aldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA