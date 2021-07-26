Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
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Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor

Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Muş İl Özel İdaresi tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen kapalı sulama ve güneş enerjisi sistemli (GES) hayvan içme suyu teminiyle hayvanlarda bu yıl hastalığa rastlanmadı.

Muş İl Özel İdaresi tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için yürütülen ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen kapalı sulama ve güneş enerjisi sistemli (GES) hayvan içme suyu teminiyle hayvanlarda bu yıl hastalığa rastlanmadı.

Muş İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için tamamlanan çalışmalarla çiftçilerin yüzü gülmeye başladı. Malazgirt ilçesi Karıncalı köyü ve merkeze bağlı Arpayazı köyüne kapalı sulama sistemi uygulanırken; Kıyık, Güzeltepe, Bağlar ve Çukurbağ köylerine de güneş enerji sistemi hayvan içme suyu temini ile gölgelikler yapıldı. 1 milyon 600 bin lira devlet desteği sağlanan proje sayesinde temiz su içen hayvanlarda bu yıl hastalığa rastlanmaması çiftçileri memnun ediyor.

"Hayvanlarımız artık sağlıklı ve temiz su içiyor"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Bağlar Köyü Muhtarı Mazhar Gökçek, köyün yüzde 80'inin hayvancılıkla uğraştığını belirterek, "Hayvanlarımız her sene pis su içtiği için hastalanıyordu. Bu sene hayvanlar sağlıklı ve temiz su içiyor. İl özel idaresinin yapmış olduğu güneş enerji paneli ile temiz su elde ediyoruz. Hayvanlarımız bu yıl sularını teknelerden içiyor. Su yönünden artık bir sıkıntımız yok. Hayvanlarımız hastalanmadığı için bu durumdan çok memnunuz" dedi.

"Allah devletimizden razı olsun"

Hayvanlara günde 3 defa su verdiklerini ifade eden köy sakinlerinden Habip Aktaş ise "Önceki yıllar temiz suyumuz olmadığı için hayvanlarımız Karasu Nehri'nde su içme mecburiyetindeydi ve hastalanıp telef oluyorlardı. Artık güneş enerji sistemi ile elektrik üretiyoruz ve motopompla suyu çekip teknelere su veriyoruz. Hayvanlarımız burada suyunu içiyor. Allah devletimizden razı olsun. Bu sene hayvanların durumundan memnunuz. Hayvanlar artık temiz su içtiği için herhangi bir hastalık görülmedi ve sağlıklılar" diye konuştu. - MUŞ

Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor
Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Tarım ve hayvancılığa sağlanan destekle hayvanlarda hastalığa rastlanmıyor - Haberler Ekonomi
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