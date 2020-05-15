Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı
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Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi Temel Atma Töreni merkeze bağlı Porsuk köyünde gerçekleştirildi.

Tarım ve hayvancılığa katkı sağlayacak merkezin temeli atıldı
15.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:04

Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Süt ve Damızlık Düve Üretimi Uygulamalı Eğitim Tesisi Temel Atma Töreni merkeze bağlı Porsuk köyünde gerçekleştirildi.

Sivas'ta tarım ve hayvancılığına katkı sağlayacak olan ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından da 2 milyon TL hibe ile desteklenen merkezin temel atma törenine; Valimiz Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ve il protokolü katıldı. Törende söz alan Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hulusi Kantar, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Müdürü Muhammet Genç ve Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, tesis hakkında bilgiler vererek bölgede önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirdi.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise; bugüne kadar birçok projeye destek verilerek katkı sağlandığını belirterek "Biz de tarım ve hayvancılık konusunda ilimizde güvenli bir liman oluşturmak adına SİVTAŞ AŞ'yi kurduk. Yem fabrikası süt işleme tesisleri kazandıracağız ortak akıl ve istişare ile bu şehirde üreteceğiz çok çalışacağız işimizi iyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Sivas'ı koyunculukta üst yapacağız. "

Tarımın olmasa olmazının örgütlenme olduğunu söyleyen Vali Salih Ayhan, geçmişte bu konuda çok önemli adımlar atıldığını ama yanlış ellerde, yanlış bir şekilde kullanılarak insanların heyecanının ve motivasyonunun bitirildiğini ifade etti.'Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas' projesini geçtiğimiz yıldan beri sürdürdüklerini dile getiren Vali Ayhan, konuşmasını şöyle sürdürdü: " Zirai ve hayvancılık çalışmalarımız projenin alt kolu olarak devam etmektedir. Sivas'ın coğrafyasını bu tür tesislerle dokuyacağız. Tarlaları ekeceğiz ve üretimleri devam ettireceğiz. TKDK'ın yoğun çalışmaları oldu. Kurumsal anlamda iyi bir can suyu oldu. Biz de bunun üstüne daha çok şey koyacağız. 1 milyon koyunculuk hedefimiz var. Adım adım Sivas'ı koyunculukta üst yapacağız. Hep birlikte üreteceğiz, ürettikçe de büyüyeceğiz. Çiftçimizin yüzü gülecek, kendi kendine yeten bir Türkiye olacak.

Programın ardından Vali Salih Ayhan ve beraberindekiler, Sivas Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine bağlı süt toplama merkezini ziyaret etti. - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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