Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 12-15 Mart tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı olarak tarım ve fabrika servis taşımacılığı yapan araçlara ve sürücülerine yönelik denetimlerde, 36 bin 472 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Toplam 3 bin 338 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapılırken, 677 aracın fenni muayenesinin olmadığı, 176 aracın sigortasız çalıştırıldığı, 63 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımının kullanıldığı, 308 aracın yetki belgesiz, 162 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Denetimlerde, 509 araç trafikten men edildi, 38 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Şehirlerarası karayollarında yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik ise 13-14-15 Mart tarihlerindeki uygulamalarda 37 bin 723 araç ve sürücü denetlendi.

Toplam 2 bin 961 trafik ihlali tespit edilip işlem yapılırken, 339 araç trafikten men edildi, 32 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 775 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, kullanmadığı veya çalışma-dinlenme sürelerine uymadığı, 74 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu-kullanıldığı, 135 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA