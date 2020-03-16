Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim - Haber
Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

16.03.2020 21:14 | Son Güncelleme: 16.03.2020 21:14
Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), ülke genelinde tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, 12-15 Mart tarihleri arasında ülke genelinde eş zamanlı olarak tarım ve fabrika servis taşımacılığı yapan araçlara ve sürücülerine yönelik denetimlerde, 36 bin 472 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

Toplam 3 bin 338 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapılırken, 677 aracın fenni muayenesinin olmadığı, 176 aracın sigortasız çalıştırıldığı, 63 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımının kullanıldığı, 308 aracın yetki belgesiz, 162 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Denetimlerde, 509 araç trafikten men edildi, 38 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Şehirlerarası karayollarında yük taşımacılığı yapan araçlara yönelik ise 13-14-15 Mart tarihlerindeki uygulamalarda 37 bin 723 araç ve sürücü denetlendi.

Toplam 2 bin 961 trafik ihlali tespit edilip işlem yapılırken, 339 araç trafikten men edildi, 32 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. 775 sürücünün araçta takograf bulundurmadığı, kullanmadığı veya çalışma-dinlenme sürelerine uymadığı, 74 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı bulunduğu-kullanıldığı, 135 araçta ise yan ve arka koruma çerçevesi ile arka işaret levhası ve reflektör bulunmadığı tespit edildi.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Haber
Ünlü sunucu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi Haber
Karantinadaki korona vakalarının sağlık durumlarıyla ilgili yeni açıklama geldi
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk Haber
Koronavirüsün doğduğu kentte rüzgar tersine döndü! Salgında bir ilk
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya ömürlük teklif Haber
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya ömürlük teklif
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük Haber
Virüs stokçusunun hazin sonu! Ürünler elinde kaldı, zararı çok büyük
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu Haber
Salgın yaz aylarında sona erecek mi? Türk profesör son noktayı koydu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan koronavirüs açıklaması: Aşının çıkmasını yıl sonundan önce beklemiyorum
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı...
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu...
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son Dakika: IMF, koronavirüse karşı kullanmak için 1 trilyon dolarlık krediyi hazırladı
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Son dakika: Koronavirüs tehdidi ortadan kalkana kadar, cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmayacak
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar durduruldu
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmayan tüm ameliyatlar...
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Amatör ligde oynayan Yasin Mert Egeli, ABD'ye transfer oldu
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Borsa düşüşte! Tüm sektör endeksleri değer kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
UEFA acil koduyla toplanıyor! Turnuvaların kaderi belli olacak
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
Yurt dışından dönen Türk vatandaşlarının koronavirüs için doldurdukları form ortaya çıktı
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Üç dizinin çekimlerine koronavirüs sebebiyle ara verildi
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Vladimir Putin Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Guido Senia Demet Akalın
Spor Adem Büyük Bülent Uygun Sergen Yalçın Radamel Falcao Fatih Karagümrük
Daha Fazla Mart Wuhan Almanya Vatandaş
Şu an buradasınız: Tarım ve fabrika servisleri ile yük taşıyan araçlara yönelik denetim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 21:26:56. #1.14#