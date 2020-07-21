Tarım ve balıkçılık ürünleri ne büyük destek! 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tarım ve balıkçılık ürünleri ne büyük destek! 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe 71 projeye, 71 milyon TL hibe desteği sağlanacağını söyledi.

Tarım ve balıkçılık ürünleri ne büyük destek! 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak
21.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:18

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uyguladığı IPARD-2 programı çerçevesinde 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak. İşte desteklenecek projeler!

71 PROJEYE 71 MİLYON LİRA HİBE SAĞLANACAK

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 'yerinde üretim, yerinde işleme ve yerinde kalkınma' anlayışıyla kırsaldaki yatırımları desteklemeye devam ettiklerini ifade etti. Bakan Pakdemirli, bu çerçevede, kırsalı kalkındırmak, kente göçü önlemek, kadın ve genç girişimcileri desteklemek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla IPARD-2 kapsamında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu aracılığıyla çeşitli sektördeki yatırımlara yüzde 40 ile yüzde 70 arasında hibe desteği verdiklerini belirtti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun uyguladığı IPARD-2 programı çerçevesinde 25 Kasım 2019 tarihinde yayımlanan 8'inci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında uygun bulunan projelerin 2'nci grup sonuçlarının belli olduğunu ifade ederek, "Buna göre, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması sektöründe açıklanan 71 adet projeye 71 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Bu hibe sayesinde kırsalda 183 milyon TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi hedefleniyor. Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasıyla ilgili fiziki varlıklara yönelik yatırımlar tedbirinde açıklanan projelerin 43'ü süt işleme tesisi ve süt toplama merkezi, 3'ü kırmızı et işleme ve kesimhane, 4'ü kanatlı eti işleme ve kesimhane, 1'i su ürünleri işleme, 20'si meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu yatırımlarını kapsıyor" dedi.

Çağrı kapsamında onaylanan projelerin, 'www.tkdk.gov.tr' web adresinde kamuoyuna açıklanacağı belirtildi.

İlgili Haberler

Tarım ve balıkçılık ürünleri sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak
Tarım ve balıkçılık ürünleri sektöründe 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak
On Numara çekiliş sonuçları: 15 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
On Numara çekiliş sonuçları: 15 Temmuz MPİ On Numara sonuçları
Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarının aralığı hakkında açıklama yaptı
Şemsi Bayraktar kurbanlık fiyatlarının aralığı hakkında açıklama yaptı
Tüm televizyon kanallarının Whatsapp ihbar hattı numaraları
Tüm televizyon kanallarının Whatsapp ihbar hattı numaraları
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Politika
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! 3. Sayfa
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak Politika
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı 3. Sayfa
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor Ekonomi
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Güncel
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren eski sevgilisinin emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Maymun topluluğunun yıktığı duvar bir aileyi yok etti! Anne ve 4 çocuğu hayatını kaybetti
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Baraj gölü altında kalacak Yusufeli ilçesi 7. defa yer değiştirecek
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'e reklam yüzü olduğu bankadan ambargo geldi
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu 'bin' lafı işi sulandırır
Cübbeli Ahmet Hoca, Prof. Dr. Ali Köse'nin sözlerine canlı yayında tepki gösterdi: Bu "bin" lafı işi sulandırır
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Düğün yapacak çiftler, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle altın kaplama gümüş takılara yöneldi
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Pınar'ın katili eski sevgilisi çıktı! İşte bağ evindeki vahşetin tüm detayları
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Erdoğan'ın 24 yıl önce açılışını yaptığı baraj kurudu! İstanbul'u zor günler bekliyor
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Sevgilisi vahşice öldürmüş
Son Dakika: 5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu! Sevgilisi vahşice öldürmüş
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Rent a car bayramı! Koronavirüsten çekinenler toplu taşıma yerine araç kiralamaya koştu
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi bugün Meclis'e sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi bugün Meclis'e sunulacak
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Kafede fuhuş pazarlığı yapan 2 kişi tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Halife Hafter Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Merve Boluğur Tuvana Türkay Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Selçuk İnan Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Muğla Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Tarım ve balıkçılık ürünleri ne büyük destek! 71 projeye 71 milyon lira hibe sağlanacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 12:18:17. #1.14#
title