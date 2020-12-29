Tarım ürünlerini bekleyen büyük tehlike
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Tarım ürünlerini bekleyen büyük tehlike

29.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:51
Tarım ürünlerini bekleyen büyük tehlike

Adına festivaller düzenlenen Yenişehir biberinin üretimi susuzluk sebebiyle tehlikeye girdi.

Adına festivaller düzenlenen Yenişehir biberinin üretimi susuzluk sebebiyle tehlikeye girdi.

Türkiye'nin bereketli ovalarına sahip Bursa'nın Yenişehir ilçesinde üretilen ve dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen biber çeşitleri suların azalması yüzünden üretimi riske girdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Ziraat odası Başkanı Sadi Aktaş, "İlçemizde üretilen biber çeşitleri kalitesi ile ülkemizde ve dünya genelinde kendini ispatlamış, marka haline gelmiştir. Yenişehir'de yetiştirilen biber çeşitleri sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Fakat bu yıl yağışların az olması sebebiyle gölet ve barajlarda ciddi anlamda su sıkıntısı yaşanıyor. Durum böyle giderse 25 bin dönüm ekilen biber yüzde 80 azalacak. İlçe genelinde 220 bin dönüm üzerinde sulu tarım yapılıyor. Biber, bezelye, domates su ile yetişir. Yağmur ve kar yağmaz ise ekimler azalacak, fiyatlar artacaktır. Bunun sonuçları hepimize yansır" diye konuştu.

-İHA-

Tarım ürünlerini bekleyen büyük tehlike

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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