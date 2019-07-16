Tarım ürünleri üretici fiyatları Haziran'da yüzde 2.97 düştü

– Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım ÜFE) Haziran'da aylık yüzde 2.97 azalırken, yıllık bazda ise Mayıs ayındaki yüzde 30.23 düzeyindeki artış, Haziran'da yüzde 26.26 düzeyine indi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım ÜFE yılın ilk altı ayında yüzde 9.98 ve 12 aylık ortalamalara göre de yüzde 21.33 arttı.

Haziran'da önceki aya göre fiyatlar;

tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 3.02,

ormancılık ürünlerinde yüzde 4.04,

balıkçılıkta yüzde 0.42 düştü.

Aylık en fazla düşüş tek yıllık bitkisel ürünler ana grubunda olurken, ana gruplarda Haziran'da önceki aya göre;

tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6.83,

çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4.73 düşüş,

canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 3.76 artış görüldü.

Alt tarım gruplarından sebzelerde Haziran ayında fiyatlar;

canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 5.71,

tahıllar, baklagiller ve yağlı tohumlar yüzde 4.35,

diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler yüzde 1.14 artarken,

canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 8.02,

yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler yüzde 7.33

diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 3.33 düştü.

Haziran 2019'da endekste kapsanan 82 maddeden bir madde bu ay endekse girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 39 maddenin fiyatlarında düşüş, sekiz maddenin fiyatlarında ise bir değişim olmadı. (Tablo ve Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul