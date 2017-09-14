Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi Ağustos'ta Azaldı

Tarım-ÜFE Ağustos ayında yüzde 0,63 azaldı.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2017 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,63 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,39, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,53 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 8,51 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünlerinde yüzde 1,58 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 0,68 ve balıkçılıkta yüzde 1,14 azalış olarak gerçekleşti.



Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,98 artış, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,46 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,78 azalış olarak gerçekleşti.



Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 1,03 azaldı. Alt tarım gruplarından; tropikal ve subtropikal meyveler yüzde 18,87, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 6,04, yağlı meyveler yüzde 3,29 ve tahıllar yüzde 0,28 artış gösterirken, yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler yüzde 13,07, üzüm yüzde 2,07 ve lifli bitkiler yüzde 2,34 azalış gösterdi. - İSTANBUL