Tarım Ürünleri İhracatında 2023 Hedefi 40 Milyar Dolar

Tarım ürünleri ihracatında 2023 yılında 40 milyar dolar ihracat hedefleyen Türk ihracatçıları her uluslararası organizasyonu Türk ihracatını arttırmak için kullanıyor.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olan AgroExpo 2019 Fuarı kapsamında düzenlenen Alım Heyeti Organizasyonu dünyanın dört bir tarafından gelen ithalatçılarda Türk ihracatçıların büyük buluşmasına sahne oldu.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından Fuar İzmir C Holü'nde düzenlenen "Alım Heyeti Organizasyonu"na Rusya, Ürdün, Yunanistan ve Moldova'dan 10 firma katılırken, farklı sektörlerde üretim ve ihracat yapan yerli firmalar ile onlarca ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli tarafından 7 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilen AgroExpo 2019 Fuarı'nın ikinci günü görkemli bir "Alım Heyeti Organizasyonu"na sahne oldu.

Türkiye'nin yıllık 22,6 milyar dolarlık tarım ürünleri ihracat rakamına ulaştığını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, AgroExpo Fuarı Alım Heyeti Organizasyonu ile amaçlarının Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatını 2023 yılında 40 milyar dolara çıkarmak olduğunu kaydetti. Ege Bölgesi'nden yapılan tarım ürünleri ihracatının 2018 yılı sonunda ilk kez 5 milyar dolar barajını aştığı bilgisini veren Celep, "Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında ihracat hedefimiz 10 milyar dolar. Bu organizasyonlar bizi bu hedefe götürecek" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA