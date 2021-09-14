Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, yıllık yüzde 24,69 arttı - Haberler Ekonomi
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Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, yıllık yüzde 24,69 arttı

AA / Mustafa Çalkaya - Haberler | Ekonomi
Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, yıllık yüzde 24,69 arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,69 artış gösterdi.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,77, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,69 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,69 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 21,32 artış kaydetti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişime bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,36, tarım-avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,95 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,90 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,73, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,11, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,13 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en fazla artış yüzde 38,59 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 35,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt gruplarında oldu. Yıllık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 3,09 ile üzüm, yüzde 7,37 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 9,15 ile çeltik şeklinde sıralandı.

Ağustosta bir önceki aya göre en fazla artış gösteren diğer alt gruplar yüzde 5,52 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 2,81 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar oldu. Aylık en az artış gösteren alt gruplar ise yüzde 0,10 ile çeltik ve yüzde 0,41 ile lifli bitkiler olarak kaydedildi.

Bir önceki aya göre en fazla azalış ise yüzde 14,10 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda görüldü.

Geçen ay, endekste kapsanan 86 maddeden 22'sinin ortalama fiyatında azalış olurken 7'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 57'sinin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri
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Haber: Tarım ÜFE ağustosta aylık bazda yüzde 1,77, yıllık yüzde 24,69 arttı - Haberler Ekonomi
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