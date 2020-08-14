Tarım-ÜFE yıllık yüzde 16,28, aylık yüzde 0,49 arttı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 16,28, aylık yüzde 0,49 arttı.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) Temmuz ayında yıllık yüzde 16,28, aylık yüzde 0,49 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Temmuz ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Tarım-ÜFE'de, Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,02, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,28 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,86 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,46 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 2,04 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,41 azalış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,51 ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,54 artış gerçekleşti.

Yıllık en az artış yüzde 8,81 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 9,42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 22,92 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 20,40 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19,72 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 5,66 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler alt grubunda gerçekleşti. Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 4,04 ile çeltik ve yüzde 3,16 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Temmuz ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 6,28 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 2,59 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 2,24 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA