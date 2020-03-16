Tarım-ÜFE yıllık yüzde 10,22, aylık yüzde 2,56 arttı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 10,22, aylık yüzde 2,56 yükseldi.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 10,22, aylık yüzde 2,56 yükseldi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 202 yılı Şubat ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verisini açıkladı. Buna göre, tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 5,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,22 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,04 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,38, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,53 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 7,32 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,63, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,87 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,49 artış gerçekleşti.



Yıllık en fazla azalış yüzde 19,49 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu



Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 8,10 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 34,80 ile turunçgiller ve yüzde 42,92 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler oldu.



Aylık en fazla azalış yüzde 3,21 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti.



Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 0,93 ile yağlı meyveler ve yüzde 1,02 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Şubat ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 3,47 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular ve yüzde 5,52 ile turunçgiller ve oldu.



Şubat 2020'de, endekste kapsanan 86 maddeden, 17 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 61 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA