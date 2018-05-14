Tarım-Üfe Nisan'da Azaldı

Tarım-ÜFE Nisan ayında yüzde 1,56 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Nisan ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıkladı. Buna göre; tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE), 2018 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,43, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,39 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 10,91 artış gösterdi. Bir önceki aya göre değişim; ormancılık ürünlerinde yüzde 1,58 artış, tarım ve avcılık ürünlerinde yüzde 1,67 ve balıkçılıkta yüzde 0,44 azalış gerçekleşti.

Aylık en fazla artış canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler ana grubunda gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,58 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 7,57 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 1,24 azalış olarak gerçekleşti.

Alt tarım gruplarından sebzeler bir önceki aya göre yüzde 1,56 azaldı. Alt tarım gruplarından; koyun ve keçi, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları yüzde 3,52, canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 1,92 ve çeltik yüzde 1,62 artış, lifli bitkiler yüzde 7,26, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 4,26 ve yağlı meyveler yüzde 3,61 azalış gösterdi.

Nisan 2018'de endekste kapsanan 77 maddeden; 3 madde bu ay endeks kapsamına girerken, 34 maddenin fiyatlarında artış, 30 maddenin fiyatlarında azalış, 10 maddenin fiyatlarında ise değişim olmamıştır. - İSTANBUL