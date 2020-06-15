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Tarım ÜFE mayısta arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 arttı.

Tarım ÜFE mayısta arttı
15.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:24

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,88, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,88 artışla 177,84 değerini alan Tarım ÜFE, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,13 yükseldi.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimde, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 5,47 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,76 ve tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,06 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre değişimde ise çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,54 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 1,51, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,56 artış görüldü.

Alt tarım gruplarında geçen yılın aynı ayına göre en fazla azalış yüzde 8,71 ile sebze ile kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu. En az artış gösteren alt grubun ise yüzde 3,88 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olduğu gözlendi.

Buna karşılık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise yüzde 25,57 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 23,84 ile çeltik olarak belirlendi.

Mayısta bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 2,94 ile lifli bitkiler alt grubunda gerçekleşti. Azalış gösteren diğer alt grup yüzde 0,39 ile çeltik oldu.

Mayısta artışın yüksek olduğu alt gruplar yüzde 8,88 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4,38 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 4,07 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak tespit edildi.

Endekste kapsanan 82 maddeden, 29 madenin ortalama fiyatında azalış olurken, 17 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 36 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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