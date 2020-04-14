SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Tarım-ÜFE martta arttı - Ekonomi
Türkiye, Ekonomi

Tarım-ÜFE martta arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 10,38, aylık yüzde 1,89 arttı.

14.04.2020 10:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 10:11
Tarım-ÜFE martta arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) 2020 mart döneminde yıllık yüzde 10,38, aylık yüzde 1,89 arttı.

Türkiye İstatistik Kuurmu (TÜİK), 2020 mart dönemi tarım ürünleri üretici fiyat endeksini (Tarım-ÜFE) açıkladı. Buna göre; Tarım-ÜFE'de (2015=100), 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 7,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,54 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,12 artış, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 4,28 ve ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,13 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,84, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1,15 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 5,74 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış yüzde 19,96 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular alt grubunda oldu

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre azalış gösteren diğer alt grup yüzde 9,25 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 26,35 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler ve yüzde 33,81 ile turunçgiller oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 18,15 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla 2020 yılı mart ayında bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise yüzde 4,50 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar, yüzde 4,15 ile lifli bitkiler alt grubu oldu. Buna karşılık, 2020 yılı mart ayında artışın yüksek olduğu diğer alt gruplar yüzde 2,72 ile sebze ve kavun, kök ve yumrular, yüzde 2,73 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları ve yüzde 7,16 ile turunçgiller ve oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 81 maddeden, 28 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 4 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 49 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak Ekonomi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK 99 personel alacak
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek Ekonomi
IMF, koronavirüsle mücadele eden 25 ülkeye borç verecek
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Ekonomi
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak Ekonomi
Huzurevinde kalıp izinli olarak yakınlarına giden yaşlılardan ücret alınmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi Ekonomi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar pazarlara yöneldi
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Pegasus, 1-15 Mayıs tarihlerindeki uçuşlarını iptal etti
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak 'Tarlam Cepte' uygulamasını kullanıma sundu
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Borsada işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 1 trilyon 99 milyar liraya ulaştı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
Rekabet Kurulu Tofaş, Ford ve Doğuş Otomotiv hakkında soruşturma açtı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
BDDK'dan bankalara 'kredi kanallarını açık tut' çağrısı
BDDK'dan bankalara "kredi kanallarını açık tut" çağrısı
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Avrupa Birliği'nden Türkiye'nin Otomobili'ne tasarım tescili
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
PTT, 8,4 milyon kişinin emekli maaşı ve yardım ödemelerini evlerine götürdü
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Vakko, Sağlık Bakanlığı'na 3 milyon adet maske bağışlayacak
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Üretici limon ihracatının durmasından şikayetçi: Ürünler çürüyecek
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
Koronavirüs nedeniyle tatil fiyatları yüzde 50 düştü
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Hakkı Saruhan Oluç Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş
Magazin Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Tbmm Nisan İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Tarım-ÜFE martta arttı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.4.2020 12:00:08. #1.14#
title