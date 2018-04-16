Tarım Üfe Martta Arttı

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE), martta bir önceki aya göre yüzde 0,52, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, martta bir önceki aya göre yüzde 0,52 artışla 126,13 değerini alan Tarım ÜFE, 2017 Aralık'a göre yüzde 3,03, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 11,8 yükseldi.

Tarım ve avcılık ürünlerinde aylık yüzde 0,62 ve ormancılık ürünlerinde yüzde 0,44 artış, balıkçılıkta ise yüzde 2,68 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre değişimde, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2,64 artış, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,73 ve tek yıllık bitkisel ürünlerde ise yüzde 0,28 azalış görüldü.

Alt tarım gruplarından yağlı meyveler yüzde 4,46, canlı kümes hayvanları ve yumurtalar yüzde 3,42 ve canlı sığırlar, bunlardan elde edilen işlenmemiş süt yüzde 2,78 artış, diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler yüzde 4,54 ve çeltik yüzde 0,6 azalış kaydedildi.

Söz konusu ayda endekste kapsanan 81 maddeden 44 maddenin fiyatlarında artış, 32 maddenin fiyatlarında düşüş gerçekleşirken, 5 maddenin fiyatlarında değişim olmadı.