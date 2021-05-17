TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı
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TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı

TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.79 azalırken, ilk dört ayda yüzde 7.53, yıllık bazda yüzde 21.77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18.80 yükseldi.

Tarım ürünleri üretici fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 0.79 azalırken, ilk dört ayda yüzde 7.53, yıllık bazda yüzde 21.77 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 18.80 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Nisan'da, endekste kapsanan 77 maddeden, 14 maddenin ortalama fiyatı azalırken, 10 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 53 maddenin ortalama fiyatı ise yükseldi.

Tarım ürünleri üretici fiyatları aylık bazda; çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 9.03 tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1.02 düşerken, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 3.11, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 1.30canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 2.64 ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 5.44 yükseldi.Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık bazda en fazla yükselen diğer alt gruplar;yüzde 38.73 ile lifli bitkiler, yüzde 28.38 ile tahıllar (pirinç hariç) baklagiller ve yağlı tohumlar,yüzde 23.98 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler oldu. Tarım ürünleri üretici fiyatları yıllık bazda en az yükselen diğer alt gruplar; yüzde 3.58 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, yüzde 6.92 ile çeltik,yüzde 14.10 ile yağlı meyveler oldu.Alt gruplar itibarıyla aylık bazda en fazla artan diğer alt gruplar;yüzde 13.06 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 4.01 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt,yüzde 3.76 ile yağlı meyveler oldu. Buna karşılık, aylık bazda azalışın olduğu alt gruplar ise;yüzde 2.88 ile çeltik, yüzde 2.56 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar,yüzde 1.00 ile lifli bitkiler oldu. (Grafik - Tablo)

 


TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı
TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı
TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı
TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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TÜİK-Tarımda üretici fiyatları Nisan'da yıllık yüzde 21.77 arttı - Haberler Ekonomi
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