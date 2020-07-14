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Tarım ÜFE aylık yüzde 0,45 arttı

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 14,50, aylık yüzde 0,45 arttı.

Tarım ÜFE aylık yüzde 0,45 arttı
14.07.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:26

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 14,50, aylık yüzde 0,45 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Haziran Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verisini açıkladı. Tarım-ÜFE' de (2015=100), 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,29 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,40, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 1,58 ve balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 0,78 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,35 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 2,96 artış gerçekleşti.

Yıllık en az artış yüzde 2,42 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda oldu

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt grup ise yüzde 5,60 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 21,77 ile çeltik, yüzde 21,23 ile tahıllar (pirinç hariç), baklagiller ve yağlı tohumlar ve yüzde 19,36 ile lifli bitkiler oldu.

Aylık en fazla azalış yüzde 9,31 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar alt grubunda gerçekleşti

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt grup ise yüzde 2,67 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar ise, yüzde 3,72 ile koyun ve keçi, canlı; bunların işlenmemiş süt ve yapağıları, yüzde 2,91 ile çeltik ve yüzde 2,59 ile yağlı meyveler oldu.

Haziran 2020'de, endekste kapsanan 82 maddeden, 23 madenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 51 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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