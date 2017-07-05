Tarım Sigortasına 'Caiz Değil' Engeli

KONYA'da Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçilerin ekili ürünlerini kuraklık ve doğal afetlere karşı sigorta yaptırması konusunda uyarmalarına rağmen birçoğunun 'dinen caiz olmadığını' düşünerek sigortalatmadığını söyledi.



Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, çiftçilerin ekili ürünlerini sigortalatmasının çok önemli olduğunu söyledi. Bu yıl kuraklığın da sigorta kapsamına alındığını belirten Kavuneker, "Bu uyarıyı SMS yoluyla ve kış boyunca köylerde yaptığımız eğitimlerde dile getirdik. Çiftçilerimizden arazilerdeki ekili alanları TARSİM sigortasıyla sigortalamalarını istedik. Herhangi bir kuraklık veya doğal afette, sigortanın devreye gireceğini, devletin çiftçiye herhangi bir yardım yapmayacağını duyurduk" dedi.



'CAİZ DEĞİL' ENGELİ



Kavuneker, uyarılara rağmen çiftçilerin ekili alanları sigortalatmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi:



"Çiftçimiz ekili alanlarını sigortalatmıyor. Çiftçilerimizin sigorta yaptırmamasının en büyük sebebi; dinen caiz olmadığını düşünmesidir. Bununla ilgili fetva makamlarının açıklama yapması lazım. Yapılacak sigortanın haram veya helal olduğunu söylemesi lazım."



"SİGORTA YAPTIRAN YÜZDE 15-20"



Konya'da yaklaşık 200 bin çifti bulunduğunu ve bunlardan yüzde 15- 20'sinin sigorta yaptırdığını ifade eden Kavuneker, şöyle konuştu:



"Ürünleri zarar gören ve sigorta yaptırmayan arkadaşlarımız, ancak 4-5 yıl içerisinde bu zararlarını telafi edebilir. Şu an da sadece bankalardan kredi çeken çiftçilerimiz, Tarım Kredi Kooperatifleri ile çalışan arkadaşlarımız ve sertifikalı tohum tüketenler, tarım sigortalarını mecburen yaptırıyor. Ama bu kurumlarla çalışmayan çiftçiler ürünlerini sigortalatmayı tercih etmiyor. Konya geneline baktığımız zaman yaklaşık 100 bin bitkisel üretim, 70 bin hayvancılık ve bitkisel üretim, 30 bin de hayvansal üretim olmak üzere 200 bin çiftçimiz var. Çiftçilerimizin ancak yüzde 15- 20'si tarım sigortası yaptırıyor. Ama çiftçilerimiz, kuraklık, dolu, yangın, sel gibi doğal afetlere karşı ürünlerini sigorta yaptırarak gerekli tedbiri almalı."



Kavuneker, yaptırılacak tarım sigortasının yarısının devlet tarafından karşılandığını ve taksitlendirme imkanının da bulunduğunu ekledi.



- Konya