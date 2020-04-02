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Antalya, Çandır, Güncel

Tarım sektörünün talepleri Bakan Pakdemirli'ye iletildi

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, meslek komiteleri ve tarım konseyi üyelerinin taleplerini içeren 13 maddelik raporu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sundu.

02.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:40
Tarım sektörünün talepleri Bakan Pakdemirli'ye iletildi

Antalya Tarım Konseyi (ATAK) ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, meslek komiteleri ve tarım konseyi üyelerinin taleplerini içeren 13 maddelik raporu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sundu.

Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya milletvekillerinin katılımıyla telekonferans sistemiyle yapılan Antalya Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı'na katıldığını bildirdi.

Toplantıda Bakan Pakdemirli'nin, "Bu dönem savunma sanayi ve tarım sektörünündür. Antalya bu salgında bizim için çok önemli bir cephe, çok önemli bir cephanedir." ifadelerini kullandığını belirten Çandır, kendilerinin de sektörün sorun, öneri ve taleplerini aktardıklarını kaydetti.

ATB Meslek Komiteleri ve Antalya Tarım Konseyi üyelerince belirlenen 13 maddelik bir değerlendirme raporunu da sunduklarını anlatan Çandır, şu değerlendirmede bulundu:

"Raporda, 2020 desteklerinin avans olarak acilen ödenmesini, fide, tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçların finansmanı devletçe karşılanmak üzere hızla tedarik edilmesi, pazarlanma şansı kalmayan kesme çiçek, süs bitkileri diğer tarım ürünleri için mücbir sebep kapsamında bir 'Koronavirüs Tazminatı' ödenmesi talep edildi. Sektörün bankalar ve tarım kredi kooperatiflerine olan borcunun faizsiz ertelenmesi istendi. 2019 yılı süt ve buzağı desteklemelerinin bir an önce ödenmesi gerektiği bildirildi."

Tarımda üretime devam kredisinin acilen hayata geçirilmesini beklendiklerini vurgulayan Çandır, raporda ihraç edilen ürünlerin nakliyesinin hızlanması için şoförlere hızlı kit uygulanması istendiğini belirtti.

Çandır, uçak kargo bedellerinin devletçe karşılanması gerektiği, yevmiyeli ve mevsimlik tarım işçileri için barınma, beslenme ve sağlık koşullarını kapsayacak Kızılay altyapısından faydalanılan özel paket sunulmasının da talep edildiğini aktardı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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