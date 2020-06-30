Tarım sektörünün sesi Çiftçi TV, Vodafone TV'ye katıldı Vodafone TV, 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında kaliteli içerikleriyle dikkat çeken Çiftçi TV, izleyicilerle buluşuyor.

Vodafone TV, 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında kaliteli içerikleriyle dikkat çeken Çiftçi TV, izleyicilerle buluşuyor. Çiftçi TV; eğitim programları, köy yaşamına dokunan aktüel programları ve tematik haberleriyle üretim kalitesinin ve sektörün rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Vodafone'un TV servisi Vodafone TV, "Bu toprakların kanalı" sloganıyla 6 yıldır yayın yapan ve tarım, hayvancılık ve gıda konularında kaliteli içerikleriyle dikkat çeken Çiftçi TV, izleyicilerle buluşturuyor. Çiftçi TV, sektörün deneyimli isimlerinin hazırladığı eğitim programları, köy yaşamına dokunan aktüel programlar ve tematik habercilikle özellikle kazancını tarım ve hayvancılığa bağlamış 25 milyonluk hedef kitle ile kendini toprağa bağlı hisseden her kesime ulaşıyor.

Ender Özgün: "Dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak istiyoruz"

Sürdürülebilir tarım ve gıdayı desteklediklerini belirten Vodafone Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Ender Özgün, dijital tarım dönüşümünü yaygınlaştırmak için bir ekosistem oluşturmak istediklerini vurguladı. Bu kapsamda, tarımın dijitalleşmesini destekleyen tarafları bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Ender Özgün, şöyle devam etti: "Vodafone Business olarak, dijital tarım sistemlerimizle dijital dönüşümü tarım sektöründe de sağlamak ve verimlilik çalışmalarımızla tarımsal üretimi geliştirmeyi hedefliyoruz. Çiftçilerimize ve firmalarımıza sunduğumuz Dijital Tarım İstasyonu gibi tarımsal IoT çözümlerimizle üretimde ve kalitede en az yüzde 25 artış, girdi maliyetlerinde de yüzde 50'ye kadar tasarruf imkanı sağlıyoruz. Bu çözümlerle, tarımdaki maliyeti yüksek girdilerin kullanımı kontrol altına alınıyor. Üreticinin gübre, ilaç ve enerjiden tasarruf etmesine de katkı sağlıyor. Bu sayede, üretimin kalitesi de artıyor. Sürdürülebilir tarımı öncelikli alanların başında ele alan bir şirket olarak Çiftçi TV'nin Vodafone TV'de yerini almasından memnuniyet duyuyoruz."

Tarık Çanak: "Verimliliği artıran, tasarruf ettiren dijital uygulamaları destekliyoruz"

Türkiye'de çiftçilerin modern tarım yöntemlerini benimsemesine, üretim kalitesi ve kapasitesi ile küresel rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten Çiftçi TV Medya Başkanı Tarık Çanak da şu değerlendirmeyi yaptı: "Öznemiz 'çiftçi' olduğundan; çiftçilerimizin mevcut durumunu ve sorunlarını ele alarak, beklentilerinin cevaplanmasına katkı sağlayacak her türlü çalışmayı destekliyoruz. Günümüzde her alanda dijitalleşmenin önemi yadsınamaz bir gerçek. Vodofone Business'ın Dijital Tarım çözümlerinde vurgulandığı gibi; sadece gerekli zamanlarda sulama yaparak fazla su ve elektrik kullanımının önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve maliyetlerin düşürülmesi, uygun ilaçlama ile çevre sağlığına katkı sağlanması çok değerli. Dolayısıyla dijital çözümlerle kullanıcıların üretim sürecini uzaktan takip etmesini sağlayarak verimliliği artıran ve tasarruf sağlayan uygulamaları destekliyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA