Sivas'ta, "Tarım Sektörüne Yönelik Teşvikler" toplantısı düzenlendi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği koordinesinde Sivas İl Tarım Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından tarım sektörüne yönelik teşviklerin tanıtım toplantısı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Sivas Valisi Davut Gül, çiftçilerin borçlarını zamanında ödediği taktirde bankaların daha uygun kredi verdiğini aktardı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile verdiği desteğin 130 milyon liranın üzerinde olduğunu aktaran Vali Gül, "Bunun dışında Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun verdiği destekler var. Genç çiftçiye verilen destekler mevcut. Ziraat Bankasının Tarım Kredi Kooperatifleri'nde faiz indiriminde olan destekleri var. Bunlara baktığımızda Sivas ölçeğinde yaklaşık 400 milyon liraya yakın bir destek verildi." ifadelerini kullandı.

Ziraat odaları, birlikler ve ilçe tarım müdürlükleri olarak vatandaşa yol göstermeleri gerektiğini aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşın imkanı neye uygunsa ona yönlendirmemiz gerekli. Aldığınız krediyi üretimden kullanır Allah da nasip ederse para kazanırsınız. Sulanabilen alanlarımızı DSİ her sene arttırıyor, daha da arttırılması gerekiyor. Geçmiş yıllarda sulamaya açılıp kapalı şebekesi olmayan yerlerin ivedilikle kapalı şebekeye çevrilmesi lazım. Türkiye'de ve Sivas'ta her şey iyiye gidiyor. Tarım da bunların başında. İyiye gittiğimizi şuradan anlıyoruz, 30-40 sene önce babalarımız, ağabeylerimiz, hangi şartlarda kredi kullanıyordu, hangi şartlarda traktör alıyordu, şimdi ki şartlar da nasıl? Daha iyisi her zaman mümkün. Türkiye'nin her sektöründeki gelişme ne kadarsa tarımda ki gelişme de o kadar oluyor. Biz aynı zamanda yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Dolayısı ile bütçede daha temkinli davranılması gerekiyor."

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise, kurum olarak 2017 yılında yapmış oldukları çalışmaları ve 2018 yılında ise planladıkları projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.