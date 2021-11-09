Tarım sektörü Antalya'daki uluslararası fuarda buluşacak

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenecek Growtech 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı'nda sektör temsilcileri bir araya gelecek.

Growtech Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre fuar, "Tarım ve Teknolojinin Global Buluşması" temasıyla 24-27 Kasım'da Antalya Anfaş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

"Keşfet, büyüt, kazan" sloganıyla yeni teknoloji ve hizmetlere ev sahipliği yapacak fuara 20'nin üzerinde ülkeden 600'den fazla marka katılım sağlayacak.

Fuar kapsamında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) iş birliğinde tarım sektörüne yenilikler getirmek ve üretime katma değer sağlamak amacıyla Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri verilecek.

Akdeniz Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile tarım sektöründe inovasyon kültürünün yerleşmesi ve geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen "Bitki Islahı Proje Pazarı" ise Growtech ile eş zamanlı gerçekleşecek.

Fuarda, moderatörlüğünü tarım editörü İrfan Donat'ın yapacağı "Tarım Sohbetleri" etkinliğinde uzman konukların katılımıyla sektördeki güncel konular ve tarımın geleceği de konuşulacak.

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