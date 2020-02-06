Tarım sektörü 15'inci Agroexpo'da buluştu

06.02.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:55

Tarım Bakanı Pakdemirli, 15'inci Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı sayesinde ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini belirterek, "Sektördeki firmalar bu vesileyle rakiplerini tanıma ve takip fırsatı kazanacak, bu sayede marka bilinirliklerini artırmış olacaklar" dedi.