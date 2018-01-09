Samsun Büyükşehir Belediyesinin Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'ne katıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazalı açıklamada, sözkonusu birliğin tarımsal üretimde ülkelerinde önemli kabul edilen şehirlerin uluslararası bir dayanışma içine girerek, daha verimli çalışmaların ortaya çıkarılabilmesi amacıyla kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Türkiye'deki 18 Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurucusu olduğu Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği'nin (Agricities) genel kurul kararını imzalayarak birliğe katılımda ilk adımı atıldığını belirtti.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin tarıma çok büyük önem verdiğini ve tarımın Samsun'da daha da gelişmesi için büyük çaba harcadıklarını ifade eden Yılmaz, birliğin dünyada tarımın yaygın olarak yapıldığı yerlerde mevcut olan tecrübe ve bilgi birikimini dikkate alarak, etkileşim, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile karşılıklı deneyimlerden yararlanmak amacıyla kurulduğunu kaydetti.

Yılmaz ayrıca, Samsun Büyükşehir Belediyesinin Denizli, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon ile birlikte Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğinin kurucu üyesi olduğunu da belirtti.