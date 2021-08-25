Tarım Reformu Genel Müdürü Üstün, Kırıkkale'de incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Kırıkkale'de incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Kerim Üstün, Kırıkkale'de incelemelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Sırrı Yılmaz'dan ilin tarımsal durumu ve yürütülen projeler hakkında bilgi alan Üstün, değerlendirme toplantısına katıldı.

Üstün, daha sonra Obaköy Çocuk Tarım Akademisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sırrı Yılmaz da hem bakanlığın birimleri hem de paydaş kurumlarla sürekli iletişim ve istişare içerisinde olduklarını belirterek, Kırıkkale'yi tarımsal sanayisi ile markalaşmış bir konuma taşımak için adım adım ilerlediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen