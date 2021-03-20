Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı

20.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:29
Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı bazı atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü ile Tarım ve Orman Bakanlığı XII. Bölge Müdürü Ahmet Usta görevden alındı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Bekir Karacabey getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcılığına, Mehmet Nuri Yılmaz atandı.

Çankırı Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Kars Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Düzgün atanırken, Kars Tarım ve Orman Müdürlüğüne de İbrahim Altıntaş getirildi.

Çay İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pınarbaş görevlerinden alınırken, genel müdür yardımcılıklarına Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoglu atandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında açık bulunan Altyapı Yatırımları Genel Müdür Yardımcılıklarına Serdar Ünsal ve Muhammed Kerem Yeğnidemir getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Batman İl Müdürlüğüne Ömer Faruk Özel, Muş İl Müdürlüğüne Recep Kotan atandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arife Yıldız Ünal

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Akif Ersoy Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 10:35:44. #1.16#
title