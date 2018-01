Tarım Raporu Bakan Fakıbaba'ya İletildi

Samsun Bafra Ziraat Odası tarafından hazırlanan ve çiftçilerin sorunlarını kapsayan 4 maddelik rapor Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya iletildi.

Bafralı çiftçilerin sıkıntılarının anlatıldığı 4 maddelik rapor Ankara'ya giden Ziraat Odası Yönetim Kurulu tarafından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya aktardı.

Ankara'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile bir araya gelen Bafra Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyeleri Bafralı çiftçilerin sıkıntıları dile getirdi. Kışlık, yazlık sebze, çeltik, tütün ve hayvancılıkla ilgili üreticilerin sorunlarını bir dosya halinde Bakan Fakıbaba'ya ileten Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, görüşmenin olumlu geçtiğini ifade etti. Hazırladıkları rapor hakkında bilgi veren Başkan Tosuner, "2017 verilerine bakarak 90 mahallemizde 2 bin 900 üreticiyle tütün ekimi gerçekleştiriliyor. Kırsal kesimde geçimini sağlayan tütün üreticilerimizde fiyatların düşük olması nedeniyle önceki yıllara göre düşüş yaşanmakta. Bu üreticilerimizin refah seviyesi artması için fiyatların iyileştirilmesi ve tarımsal destek verilmesini istiyoruz. Yetiştirilen kaliteli tütünün sigara fabrikalarında da yüzde 15 oranından yüzde 50'ye çıkarılması talebinde bulunduk. 117 bin 315 dekar alanda 2 bin 113 üreticiyle ekim yapılmakta. Dünya çeltik verimi dekara 450 kilogram iken ovamızda dekar başına 800 kilogramla ülkemizde ikinci sırayı almaktayız. Kilograma verilen 10 kuruş destek yıllardır aynı. Maliyetlerin her yıl artış göstermesi nedeniyle desteklerin bu oranlarda belirlenmesi gerekiyor. Üretici maliyetlerinin düşürülmesi için en başta da mazot girdisinin düşürülmesi gerekmektedir. Tapulu araziler dışında kalan hazine ve tapusuz arazilerde gerçekleştirilen ekimlerin kayıt altına alınması için çalışma yapılması taleplerimiz oldu.Bu çalışma sayesinde çiftçimiz hem kalkınmış olacak hem de gerçek üretim değerleri ortaya çıkacak ve kayıt dışı ekimleri resmileşecek.

Bafra'da hayvancılıkla uğraşan 8 bine yakın büyükbaş hayvan işletmesi, 250 civarında da küçükbaş işletmesi yer almaktadır. 8 bin işletmede toplam 65 bin civarında büyükbaş,250 küçükbaş işletmede ise 37 bin küçübaş hayvan bulunmaktadır. Bölgemizde 15 bin büyükbaş sağmal hayvan olduğu ve her bir büyükbaş hayvandan 10 litre süt verimliliği ile günlük 150 ton süt üretimi gerçekleşmektedir. Bu nedenle ilettiğimiz konuların başında yem girdilerinin yüksek olduğu, süt litre fiyatlarının düşük olması gelmektedir. Canlı hayvan fiyatlarının yüksekliğinden dolayı üreticilerimiz ahıra hayvan koyma konusunda tereddüt yaşamaktadır. Et ve süt fiyatlarının inişli çıkışlı olmasından dolayı ileri dönük hayvan yetiştiriciliğinde planlama yapamadıklarını dile getirmektedirler. İlçemizde yer alan mera alanlarının yetersiz ve bakımsız olması ayrıca mera ıslah çalışmalarının da yapılmaması hayvancılık sektörünü olumsuz etkilemektedir. Ovamız Kızılırmak Deltası'nda verimli topraklarını barındıran 139 mahallesiyle tropikal meyveler hariç tüm ürünlerin yetiştiği ülkemizin 3. büyük ovasıdır. En büyük paya sahip kışlık ve yazlık sebze üretimi yer almaktadır. Resmi kayıtlarla sebze üretimine ulaşılamamaktadır. Bu arazilerde yapılan Çiftçi Kayıt Sistemine ve tarımsal desteklemelere alınmadığından, kayıtlarda geçek üretim ne kadar arazide gerçekleştiği anlaşılmamaktadır. Bu da büyük firmaların, gıda sektöründe önde gelenlerinin sebze pazarını bulmasında tereddüt yaşanmasına ve üreticimizin pazarlama konusunda büyük sıkıntılar yaşanmasına neden olmaktadır. Sebze fiyatları içler acısıdır. Tamamen üreticimiz mağdur olmuş olup, üreticimizin devletimizden tarımsal kredi ödemelerinde kolaylık ve tarım kredi kooperatifleri ile bankalara olan tarımsal borçlarına erteleme kolaylığı gelmesini talep ettik. Bizi can kulağıyla dinleyen Bakanımız, sorunların giderilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlı ve Kalkınma Bakanlığı ortak çalışma yürüttüklerini, sorunların bir an önce halledilmesi için gerekli çalışmaların devam ettiğini söyledi" dedi.