“Tarım politikaları yeniden şekillendirilmeli”

18.10.2019 09:32

Tarımsal endüstrinin toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olarak görülmesi gerektiğine işaret eden BTB Başkanı Özer Matlı, tarım politikalarının yeniden şekillendirilmesi gerektiğini, lisanslı depoculuk üzerinde durularak TMO'nun da işler hale getirilmesi gerektiğini söyledi.