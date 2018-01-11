Tarım Personelinden Kan Bağışı

Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli, Kızılay Kan Merkezi'nin kan bağışı kampanyasına destek oldu.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliği ile kan bağış kampanyası düzenlendi. Toplumda kan verme bilincinin artırılması konusundaki çalışmalara destek olmak amacıyla Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından aynı anda 4 kişinin kan bağışı yapabileceği şekilde düzenleme yapıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Konferans Salonunda kurulan stantlarda kan veren İl Müdürü Seyit Yıldız,"Kızılay tarafından gerçekleştirilen kan bağışı kampanyalarına bizlerde zaman zaman çalışanlarımız ile birlikte destek veriyoruz. Kan bağışında bulunarak, birçok insanın hayatını kurtaran yönetici ve personellerimize gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. İhtiyacı olanlara bir nebze de olsa yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere" dedi. - SİVAS