Tarım Orman Şurası için gelen öneri sayısı 22 bini aştı

01.11.2019 11:30

Tarım ve Orman Bakanlığınca 21 Kasım'da düzenlenecek 3. Tarım Orman Şurası için 22 binden fazla öneri sunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, çalışma grupları, raporlama aşamasında sona yaklaşırken, 15 yıl aradan sonra yapılacak Şura ile tarım ve ormana dair 25 yıllık yol haritasının yanı sıra kısa, orta ve uzun dönemli stratejiler belirlenecek.

Türkiye'nin en geniş katılımlı sektör istişare toplantısı özelliğini taşıyan Şura için, Bakanlığın internet sayfasındaki "Görüşünü Bildir" platformuna ilgililer önerilerini sundu.

Bu kapsamda telefon mesajı ve elektronik posta gibi yollarla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde bulunan 1,6 milyon çiftçi ve sektörün paydaşlarından 22 bin 634 öneri geldi.

Öte yandan bin 611 kişiden oluşan 21 çalışma grubu da görüntülü ve yazılı olarak iletilen önerileri tek tek inceliyor.

Çalışma grupları kendi konularıyla ilgili güçlü ve zayıf yönleri dikkate alarak, öncelik sırasına göre hedef ve stratejileri belirleyip raporlarını sunacak.

Söz konusu raporlarla ve sonuç bildirgesi, 21 Kasım'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuoyuyla paylaşılacak.

Kaynak: AA