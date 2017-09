Tarım Okulu'ndan Aldığı Sertifika ile Hayatı Değişti

SİİRT'in Tillo İlçesi'ne bağlı İkizbağlar Köyü'nde yaşayan ve okula gidemediği için herhangi bir meslek sahibi de olamayan 20 yaşındaki Selim Yontaş'ın hayatı, Tarım Okulu'ndan aldığı sertifika ile değişti. Aldığı sertifika sayesinde Siirt Fıstık İşleme Fabrikası'nda iş bulan Yontaş, devletin verdiği 30 bin lira değerindeki hibe ile de 6 büyükbaş hayvan sahibi olmaya hak kazandı.



Tillo İlçesi'ne bağlı İkizbağlar Köyü'nde yaşayan 7 kardeşin en küçüğü olan 20 yaşındaki Selim Yontaş, okumadığı için herhangi bir kamu kurumunda iş bulamayınca arayışlara başladı. Babasıyla birlikte hem kendi, hem de başkalarına ait fıstık tarlalarında çalışarak para kazanmaya başlayan Yontaş, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'ne giderek, geçen yıl açılan Tarım Okuluna kayıt yaptırdı. Burada, okulun sorumlusu Ziraat Mühendisi Çağdaş Can Toprak ile tanışan Yontaş, tarım ve hayvancılık alanında önemli eğitimler aldı. Herkesin dalga geçtiği Yontaş, aldığı sertifikadan sonra ilçe merkezinde bulunan ve fıstık işleme sektöründe dünyanın en iyi 5 tesisi arasında gösterilen Siirt Fıstık İşleme Tesisi'nde iş bulmakla kalmadı, devletin üreticiye hibe verdiği 30 bin liralık 6 büyükbaş hayvanı da almaya hak kazandı.



Kardeşlerinin her birinin evlenip yuva kurduğunu ve ayrı işlerde çalıştığını belirten Selim Yontaş, şunları söyledi:



"Okulu bitirmediğim için mecburen babamla birlikte hem kendi tarlamızda, hem de başkaların tarlalarında, bağ belleme ve çapa yapıyordum. Buradan kazandığım para ile de kişisel harcamalarımı yapıyordum. Sonra ilçe tarım müdürlüğünde, tarım okulunun açıldığını duydum ve buraya giderek fıstık üretimi, geliştirilmesi ve işlenmesi konusunda bilgi almak istedim. Buradaki mühendisler bana çok yardımcı oldu ve ben bu okuldan mezun oldum. Bana mezuniyet sertifikası verdiler. İlk başlarda bu sertifikanın işe yarayacağını ben de düşünmüyordum. Her kes de benim gibi düşünüyordu. Ama, sonra devletin verdiği tarım desteklerinde büyük faydasını gördüm bu sertifikanın. Siirt Fıstık İşleme Tesisi'ne başvuruda bulundum. Sertifika sayesinde beni işe aldılar. Ayrıca daha önce tarım ilçe müdürlüğüne hayvancılık için yaptığım başvuru da kabul edildi. Devletin 30 bin liralık hibe kredisiyle alınacak 6 adet büyükbaş hayvanı almaya hak kazandım. Önümüzdeki hafta bu hayvanları bize teslim edecekler."



Siirt Fıstık İşleme Tesisi Müdürü Sinan Çelik ise, Tarım Okulunda aldığı eğitim ve sertifika ile tesise katkıda bulunacağına inandıkları için Selim'i işe aldıklarını belirterek, "Selim Yontaş arkadaşımız Tillo'da açılan Tarım Okulunda mezun oldu. Aldığı belge sayesinde bizler ile çalışmaya başladı. AB projesiyle kurduğumuz ve dünyanın en iyi 5 fıstık işleme tesisinden biri olan burada Selim de artık çalışacak. Fıstık işleme ve geliştirme konusunda genç yaşına rağmen, azimli, bilgili ve tecrübeli olması nedeniyle biz de kendisiyle çalışmayı uygun gördük" dedi.



İlçe Tarım Okulu sorumlusu ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisi Çağdaş Can Toprak, Selim Yontaş'ın okulun ilk mezunu olduğunu ifade ederek, "Ülkemizde ilk defa kurulan Tillo İlçe Tarım Okulu, gönüllük esasına dayalı eğitim vererek, 3 Ekim 2016 tarihi itibari ile kuruldu. Bu projeyle Selim Yontaş'a iş olanakları sağladı. Şu an gördüğünüz gibi Selim Yontaş öğrencimiz, hem kendine iş buldu hem de büyükbaş hayvan almaya hak kazandı" diye konuştu.



