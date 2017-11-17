Tarım Müdürü Yolcu, Dap İdaresi Başkanlığını Ziyaret Etti

Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, Doğu Anadolu Projesi Başkanı Adnan Demir ve Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan ile Iğdır'da gerçekleştirilebilecek projelerle ilgili istişare etti.



İl Müdürü Özkan Yolcu, Iğdır'da tarım ve hayvancılığın gelişmesi için hazırlamış oldukları projeler için DAP İdaresinin desteğini talep etti. Yolcu, "Iğdır Doğu Anadolu bölgesinde bulunan iller içerisinde tarım ve hayvancılığın bir arada yoğun bir şekilde yapılıyor. Konumu gereği 3 ülke ile sınır olan ve aynı zamanda mikro klima iklim özelliği bakımından bölge illeri arasında ayrıcalıklı bir ildir. Ancak kurum olarak, DAP idaresi destekli projelerden yararlanamıyoruz. DAP Bölge İdaresinin bu konuda Iğdır ili için yapılacak proje değerlendirmesinde bölge illerden bir adım ilerde olması gerekiyor" dedi.



Iğdır'ın ekonomik kalkınmasıyla ilgili görüşlerini dile getiren DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, "Iğdır'ın gelişip, kalkınması ve ekonomik anlamda sıkıntılarını aşması için çaba gösteren Iğdır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile işbirliğini daha üst seviyelere çıkarmaya hazırız. Bölgeler arası gelişmişlik farkının en az seviyeye indirilmesi ve Iğdır Tarımına destek olmak için işbirliği içerisinde olacağız" şeklinde konuştu. - IĞDIR