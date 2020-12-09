Tarım müdürlüğü sektörü dinledi
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Tarım müdürlüğü sektörü dinledi

09.12.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:33
Tarım müdürlüğü sektörü dinledi

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımı geliştirmek için birlikte çalışırken, iki kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için ATB üyeleri ile müdürlük bürokratları toplantıda bir araya geldi.

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımı geliştirmek için birlikte çalışırken, iki kurum arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için ATB üyeleri ile müdürlük bürokratları toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, zeytinden tropikal meyvelere, süt ve süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, yaş meyve sebzeden hububata, ihracattan sahada yaşanan sıkıntılara kadar birçok sorun gündeme geldi.

Antalya Ticaret Borsası'nın online düzenlediği Tarım Sohbetlerine, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci, Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca, il müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe müdürleri ile ATB meclis, komite, yüksek istişare kurulu ve disiplin kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda, Antalya'nın tarım potansiyeli, tarımsal üretim ve ticareti konuşulurken, tarımda yaşanan bölgesel sorunlar gündeme geldi.

"Tarımın ilerlemesi için çalışıyoruz"

ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ile büyük bir uyum içerisinde çalıştıklarını söylerken, "Başta İl Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere bütün bürokratlara çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. Çandır, üyelerinin sıkıntılarını ilettiklerinde müdürlük bürokratlarının sorunun çözümü için seferber olduğunu da anlattı.

Tarım Müdürlüğü'nün online eğitim konusunda çığır açtığını kaydeden Çandır, pandemi döneminde tarım eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Çandır, işbirliğinin devam edeceğini kaydederek, "Tarımın ilerlemesi için birlikte çalışıyoruz" dedi.

"Tarıma güç katacağız"

Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sektörle birlikte çalıştıklarını ifade ederek, sahadan gelen sorun ve talepleri yakından takip edip sorunlara çözüm aradıklarını ifade etti. Borsa ile uyum içerisinde çalıştıklarını vurgulayan Karaca, "Birlikte çalışarak tarıma güç katacağımıza inanıyoruz" dedi.

Tarımsal eğitime ayrıca önem verdiklerini anlatan Karaca, bu konuda destek veren borsa yönetimine teşekkür etti. Kırsal kalkınma destekleri ile ilgili ATB üyelerine bilgi veren Karaca, desteklemelerden nasıl yararlanabileceğini anlattı. Toplantıda, şube müdürleri ve ilçe müdürleri, ATB üyelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Tarım Sohbetlerinde, zeytinden tropikal meyvelere, süt ve süt ürünlerinden et ve et ürünlerine, yaş meyve sebzeden hububata, ihracattan sahada yaşanan sıkıntılara kadar birçok sorun gündeme geldi. - ANTALYA

Tarım müdürlüğü sektörü dinledi
Tarım müdürlüğü sektörü dinledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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