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Tarım malzemeleri yandı

Tarım malzemeleri yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde tarım malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçede tarım malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Tarım malzemeleri yandı

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