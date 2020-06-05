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Tarım makineleri ihracatında hedef yılda 2 milyar dolar

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden büyük talep gördüklerini belirterek, "65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedefimiz, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak.

Tarım makineleri ihracatında hedef yılda 2 milyar dolar
05.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:33

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden büyük talep gördüklerini belirterek, "65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedefimiz, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Makinecileri'nden yapılan açıklamada, 22-26 Haziran tarihlerinde Selçuk Üniversitesi iş birliğiyle Türkiye'nin ilk 3 boyutlu sanal fuarı Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı'nın düzenleneceği bildirildi.

Standlar arasında gezi seçenekleri ve konferans salonundan toplantı odalarına fiziki fuar deneyimini birebir sanal ortama taşıyan Agrivirtual, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açılış konuşmasını yapacağı sanal törenle başlayacak. Yerli ve milli yazılımla hazırlanan fuar, www.agrivirtual.com.tr adresinden 5 gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Dünyadan ve Türkiye'den yüzlerce katılımcı ve binlerce ziyaretçiye uygun olarak yazılımı geliştirilen fuarda, traktörden hasat makinelerine, toprak işlemeden sulamaya, ekim makinelerinden hayvancılık ekipmanlarına, taşımadan akıllı tarım teknolojilerine kadar tarım ve hayvancılık sektörünün ihtiyaç duyduğu tüm makine teknolojileri görücüye çıkacak.

Agrivital, 5 ana holden oluşacak ve holler ve koridorlar arasında serbest dolaşma, sergilenen ürünler hakkında stant görevlileriyle yazılı ya da görüntülü görüşme, ürünler hakkında dijital broşürler edinme ve sergilenen ürünleri 3D olarak detaylıca inceleme fırsatı sunacak.

"Sıkıntılı dönemin geçmesini beklemek yerine, Agrivirtual'u tasarladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİB Başkanı Karavelioğlu, küresel dış ticarette yeni iş birlikleri için büyük önem taşıyan fiziki fuarların gerçekleştirilemediği bir dönemde, dijital teknolojinin imkanlarını kullanarak dünyaya açıldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Küresel tedarik zincirinde ve üretimin farklı coğrafyalar arasındaki paylaşımında zaruri bir değişimin olacağını bilerek, Türk makine sektörünün bu değişimden daha fazla pay almasına yönelik bir ihracat stratejisini uzun süredir izliyoruz. Pandemi, bu süreci daha da hızlandırdı ve Türkiye'nin endüstri alanında teknolojik kapasitesini ortaya koyabileceği yeni bir dönem başladı.

Biz fiziki fuarların düzenlenemeyeceği bu sıkıntılı dönemin geçmesini, oturarak beklemek yerine, proaktif bir tavırla Agrivirtual'u tasarladık. Böylelikle, ihracatçılarımızın, belli bir döneme egemen olacağı anlaşılan bu konseptten yabancı rakiplerinden erken yararlanabilmesini sağlayacağız."

Salgının Avrupa'da kontrol altına alınmaya başladığı bir dönemde fuarın gerçekleşeceğini ve Türkiye'nin Makinecileri'nin Avrupalı üreticilerle endüstriyel işbirlikleri için tüm imkanları zorladığını belirten Karavelioğlu, "Tarım makineleri imalatı bizim dış ticaret fazlası verdiğimiz bir alan ve yabancı sermayeyi yüksek oranda ülkemize çekmeyi başarabilmiş bir sektördür. Makine ve teknoloji çeşitliliğimiz, kalite fiyat performansımız ve sürdürülebilirlik anlayışımızla çok rekabetçi olduğumuzu ve iş ortaklarımızla her iki taraf için de verimli olacak ilişkiler kurabildiğimizi her fırsatta görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutlu Karavelioğlu, pandemi esnasında ilk 3 boyutlu sanal fuarı düzenleyerek, digital iş platformlarına olan ihtiyacın teknolojik ürünlerde de giderek arttığını sektörle birlikte deneyimlemek istediklerinin altını çizdi.

"Pandemi, tarım ve gıda ürünlerine erişimin önemini ortaya koydu"

Pandeminin tarım ve gıda ürünlerine erişim ve ülkelerin tarımsal yeterliliği konularının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Karavelioğlu, salgından önce de korumacı politikaların tarımı yerelleştirip, yerlileştireceğini ve tarımsal yatırımların hızla büyüyeceğini öngördüklerine işaret etti.

"Tarım konusu teknoloji savaşları gündeme gelir gelmez stratejik önemi hızla kavranan bir sektör oldu ve makine yatırımlarının en hızlı arttığı alana dönüştü." değerlendirmesinde bulunan Karavelioğlu, pandeminin yeşil, yenilikçi ve akıllı tarımsal üretime ihtiyacı daha da artırdığını aktardı.

"Makine ve sistemlerimizi akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiriyoruz"

Karavelioğlu,Türkiye'nin geniş ürün yelpazesine imkan veren coğrafik özellikleriyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olduğuna dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Tarımsal anlamda her ülkenin kendine yetemiyor oluşu, ikili anlaşmalarda bu sektöre özel bir önem kazandırıyor. Hemen bütün toprak ve iklim çeşitlerine sahip durumdaki Türkiye, bölgesel anlaşmaların yerini ikili anlaşmaların alacağı yeni dönemde stratejik bir yeni avantaja kavuşuyor. Tarım makineleri sektörümüz, küçük ve orta ölçekli tarım işletmeciliğine yönelik makineler başta olmak üzere, ciddi bir üretim gücüne sahiptir. Makine ve sistemlerimizi hızla akıllı tarım uygulamalarında kullanılacak hale getiriyoruz ve geleneksel tarımdan modern tarıma geçiş sürecinin yaşandığı ülkelerden büyük bir talep görüyoruz."

65 milyar dolarlık küresel ihracat hacminde ilk hedeflerinin, 2 milyar doları aşarak ilk 10'da yer almak olduğunu aktaran Karavelioğlu, "Agrivirtual'da sergilenen ürünlerimizin teknolojik üstünlüğü sayesinde, kısa dönemde Türkiye'de düzenlenecek sanal fuarlara olan ilgi ve merakı da artıracağız ve öncü rol oynayarak bir kez daha diğer sektörlerin önünü açacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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