Tarim Lisesinde Topraksız Çilek Üretim Denemesine Başlandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Suğla Tarim Meslek Lisesine ait tarım alanında öğrencileri, kapalı alanda topraksız tarım metodu ile çilek ekimi yapacak.

Alanda, borular içerisine perlitli toprak yerleştirilerek çilek fideleri ekildi.

Deneme amaçlı yapılan yöntemle mart ayı içerisinde okul bahçesinde kurulacak tünel seralarda çilek ekimi yapılacak.

Ziraat mühendisleri ve ders öğretmenleri, öğrencilere uygulamalı eğitim vererek, öğrencileri mesleklerinde kendilerini yetiştirmelerini sağlıyor.



Bugüne kadar sahada nohut, buğday, mantar, elma, armut, kiraz, ceviz ve badem ekimi yaptıklarını belirten okulun müdürü Ömer Dinçsoy şimdi de çilek ekimi yaptıklarını söyledi.

Dinçsoy ayrıca, mart ayından sonra farklı ürünler üzerine deneme ekimi yapacaklarını belirterek, "İlçemizin bazı mahallelerinde çilek üretimi yapılmaktadır. Burada yapılan açık tarla ve örtü altı ve malçlı üretim. Biz maliyetleri ve işçiliği düşüren topraksız tarım yöntemini deneyeceğiz. İnşallah bölgemize örnek olur. Bu vesileyle insanlarımız bu yöntemle ekim yaparlar". diye konuştu.

Kaynak: AA