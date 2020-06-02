Tarım Kredi Yem, ürün alımını artıracak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem'in, geçen yıl 254 bin ton olan ürün alımını bu yıl 371 bin tona çıkarmayı planladığını bildirdi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tarım Kredi Yem'in, geçen yıl 254 bin ton olan ürün alımını bu yıl 371 bin tona çıkarmayı planladığını bildirdi.

Kütahya'daki yem fabrikasında inceleme yapan Poyraz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk 153 sanayi kuruluşundan biri olan Tarım Kredi Yem'in, 2019 yılını 1,1 milyon ton karma hayvan yemi üretimiyle kapattığını, 2020 yılı için de yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi.

Ürün alımlarını artırmayı planladıklarını belirten Poyraz, şunları kaydetti:

"Bu yıl için Elazığ'a 2 bin 400 metreküplük yatay depo yatırımı, Balıkesir'e bakım atölyesi yatırımı ile Ankara Üniversitesi Teknokent içinde yer alan Ar-Ge yatırımı planlandı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin ortaklarına sağladığı önemli hizmetlerden biri de ortak ürün alımlarıdır. Şirketimiz Tarım Kredi Yem, 2019 yılında 254 bin ton ürün alımı yaparken 2020 yılında ise bu miktarı 371 bin tona artırmayı planlamıştır. Böylece ortak ürünün ham madde içindeki payı yüzde 23 seviyelerinden yüzde 30 seviyelerine çıkmış olacaktır."

Poyraz, Kütahya'daki fabrikanın da tam kapasite çalıştığını aktardı.

Kütahya'da da yem üretiminde kullanılan ürünlerin alımının artırılmasına yönelik yeni çelik silo yatırımı yapıldığını ifade eden Poyraz, "Yıllık kapasitesi 240 bin ton olan Kütahya'daki fabrikamızda 2019 yılında toplam 207 bin 500 ton karma hayvan yemi üretildi. Mevcut durumda 6 bin 400 ton olan çelik silo kapasitemize ilave olarak 8 bin ton yeni çelik silo yatırımıyla Tarım Kredi Kooperatifleri ortaklarından bu hasat döneminde alabileceğimiz ortak ürün alımı hacmimizi aynı oranda artırmış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA