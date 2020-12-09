Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli Şubesine yönelik iddialar
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Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli Şubesine yönelik iddialar

09.12.2020 11:09 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:13
Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli Şubesine yönelik iddialar

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli Şubesine yönelik iddialara ilişkin, "Soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının...

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kredi Yem Sanayi ve TicaretDenizli Şubesine yönelik iddialara ilişkin, "Soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iştiraklerinden Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Denizli Şubesi ile ilgili bazı internet sitelerinde yayınlanan haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı oluştuğu belirtildi.

İştirak şirketlerinde denetim faaliyetlerinin iç ve dış denetim olmak üzere iki başlık altında yapıldığı ifade edilen açıklamada, ayrıca ilgili şirketin iç denetim birimi ve Tarım Kredi Holding AŞ tarafından düzenli olarak denetlendiği bildirildi.

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret AŞ Denizli Şubesi ile ilgili olarak Tarım Kredi Yem Genel Müdürlüğünün talimatı üzerine İç Denetim Müdürlüğü denetçileri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkan soruşturma raporu neticesinde bazı usulsüzlükler tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna istinaden soruşturma raporuna konu kişiler hakkında gerekli cezai soruşturma ve kovuşturmanın yapılması için soruşturma raporu savcılığa intikal ettirilmiştir. Bu kapsamda şüphelilerin ifadesi savcılık tarafından alınmış olup, yurt dışı çıkış yasağı ile birlikte şüphelilerin tüm hesaplarına bloke konulmuştur.

Ayrıca 17 Kasım 2020 tarihinde İç Denetim Müdürlüğünün, Genel Müdürlüğe ön raporunu sunmasını müteakip Denizli Şube Müdürünün iş akdi feshedilmiştir.

Dolayısıyla soruşturma sonucu ortaya çıkarılan usulsüzlüklere karıştığı tespit edilen herkesin cezalandırılması ve bu süreçte şirketimizin oluşan zararlarının tahsilinin sağlanması için hukuki süreç büyük bir titizlikle takip edilmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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